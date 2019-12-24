البحسني يطلع على نتائج عمل اللجنة الخاصة بحل مشكلات عمال النظافة بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نتائج عمل اللجنة الخاصة بحل النزاع القائم بين اللجنة النقابية لعمال النظافة بساحل حضرموت وإدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت والمتعلق بمسألة بالتأمين وفتوى العمال لدى الخدمة المدنية.



جاء ذلك خلال اجتماع ختامي اقامته اللجنة الاستشارية لمشروع "تقرير الحكم المحلي وبناء السلام الشامل" في اليمن محافظة حضرموت بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة بيرجهوف الألمانية.

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وأوضح منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن محافظة حضرموت المهندس احمد باشراحيل خلال الاجتماع، بأن اللجنة التي شكلها محافظ حضرموت لحل نزاع عمال النظافة مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت قد عملت على مدى 9 اشهر على وضع حلول جذرية للمشكلة القائمه وتم التوصل إلى، حصر الفتاوى الخاصة بعمال النظافة، وحصر المديونية الخاصة بموسسة التأمينات، وحصر المديونية الخاصة بالهيئة العامة للتأمينات، وتكفل محافظ حضرموت بدفع 50 مليون ريال وبقية المديونية تقسط لمدة 4 سنوات على صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بعد خصم مساهمة المحافظ، واعتماد صرف بطائق تأمينات لعمال النظافة ابتداءً من بداية العام 2020م.

وفي ختام الاجتماع قدمت إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت دروع شكر وتقدير لمحافظة حضرموت واعضاء اللجنة والجهة الممولة للمبادرة ومنتدى التنمية السياسية ومنظمة بيرجهوف الالمانية والمهندس احمد باشراحيل منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن محافظة حضرموت.

وكان محافظ حضرموت قد أصدر قراراً رقم "102" لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لحل النزاع بين عمال النظافة بساحل حضرموت، مهمتها حل النزاع القائم بين إدارة صندوق النظافة والتحسين وبين اللجنة النقابية لعمال النظافة والمتعلق بمسألة التأمينات والمعاشات وفتوى العمال لدى الخدمة المدنية.