البحسني يلتقي إدارة نادي شعب حضرموت الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه اليوم بالمكلا، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب حضرموت الرياضي .



وهنأ المحافظ إدارة ولاعبي وجمهور النادي بالتأهل الى التجمع النهائي للدوري التنشيطي بالجمهورية المزمع إقامته قريباً بمدينة سيئون، ودعا المحافظ الى التمثيل المشرّف في هذه البطولة والتأهل لتمثيل الوطن خارجياً، وأشاد المحافظ بالتاريخ الرياضي لنادي شعب حضرموت في جميع الألعاب، وأثنى على دور الهيئة الإدارية الحالية في إعادة الوهج لجميع الألعاب، وخصوصاً لعبة كرة القدم التي ظل لعشرات السنوات يمثّل خلالها المحافظة في الدرجة الأولى.

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كما أشاد المحافظ بالمستوى الذي ظهر به فريق كرة القدم في المعسكر الإعدادي بمدينتي تريم وسيئون مؤخراً ، وشدّد على ضرورة التمثيل المشرّف في التجمع النهائي للدوري التنشيطي بالجمهورية، مؤكداً دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بالنادي والأندية والرياضيين الذين يحققون انجازات ويشرّفون حضرموت في جميع الألعاب.

وتقدّم رئيس النادي الكابتن عامر سالم بن مرضاح نيابة عن الهيئة الإدارية ولاعبي وجمهور النادي بخالص الشكر للمحافظ لدعمه واهتمامه بالنادي والقطاع الشبابي والرياضي بشكل عام، مستعرضاً جملة النشاطات التي تعتمل في جميع الألعاب في النادي، والانجازات التي تحققت في عدد من الألعاب، والاستعداد للتجمع النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم، والصعوبات التي تعترض نشاط النادي.

وأهدت إدارة النادي في ختام اللقاء درعاً تكريمياً للمحافظ ، تقديراً لدعمه للنادي وللنشاط الرياضي في المحافظة .

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني، وأمين عام النادي الكابتن صالح عمر السعدي، ومدرب الفريق الكابتن أنور عاشور سعدان، والمسؤول الإعلامي بالنادي عبدالله بشهر .