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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يستهدفون مقر منظمة "أوكسفام" بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الضالع - الخليج 365
استهدف مجهولون، مقر منظمة جديدة في محافظة الضالع.
وأضافت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين استهدفوا مبنى مستوصف ابن عباس الذي تتخذه منظمة أوكسفام مقرا رسميا لها والذي يقع بالقرب من مستشفى النصر، وسمع صوت الانفجار بشكل كبير في أنحاء محافظة الضالع.
وتأتي عملية الاستهداف بعد يومين من استهداف ثلاث منظمات دولية أخرى في المدينة.
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