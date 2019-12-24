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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
تصدت القوات الحكومية، لهجوم شنته مليشيا الحوثي على محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غرب مدينة تعز.
ووفق مصادر "الخليج 365"، أسفرت المواجهات عن تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة
وتشهد جبهات غرب المدينة مواجهات بين حين وآخر في محاولة لمليشيات الحوثي التقدم إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك المحاولات.
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