القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي غربي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 تصدت القوات الحكومية، لهجوم شنته مليشيا الحوثي على محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غرب مدينة تعز. ووفق مصادر "الخليج 365"، أسفرت المواجهات عن تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة Advertisements وتشهد جبهات غرب المدينة مواجهات بين حين وآخر في محاولة لمليشيات الحوثي التقدم إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك المحاولات.

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