تعز.. اللواء 22 ميكا يعيد عملية تدوير قادة الكتائب لتكريس العقيدة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

اتخذت قيادة اللواء 22 ميكا عدة إجراءات عسكرية مهنية ضمن هيكل اللواء ومسرح عملياته، وبما يضمن تكريس ثقافة العقيدة الوطنية وتعزيز المهارات القتالية في صفوف منتسبي اللواء.



جاءت تلك الاجراءات في اللواء 22 ميكا، في اطار خطة عسكرية مؤسسية مدروسة ومتقدمة.

وشملت إجراءات قيادة اللواء 22 ميكا، تدوير جميع قيادات كتائب اللواء في مسرح عملياته الممتد من جنوب شرق محافظة تعز وحتى شمال غرب مدينة تعز، في عملية تعد الاولى من نوعها بالجيش الوطني وفي ظروف استثنائية صعبة تمر بها البلاد.

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وحرص قائد اللواء 22 ميكا العميد الركن صادق سرحان ، على استكمال عملية ترتيب وتنظيم وتشكيل اللواء بطريقة مهنية ومنظمة ومنضبطة بالعمل المؤسسي والعسكري.

وأكد العميد سرحان، إن هذه الخطوات والإجراءات تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي في اللواء 22 ميكا، والإرتقاء بالقدرات والمهارات العسكرية والجهوزية القتالية والدراسية لدى قادة الكتائب في اللواء، والاعتماد على قيادات تملك القدرة والقوة والمؤهلات العسكرية.

كما أكد قائد اللواء 22 ميكا، مواصلة السير وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

ولفت إلى جهوزية منتسبي اللواء، لتنفيذ أي مهام قتالية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، والتصدي لأي إعتداءات أو خروقات للمليشيات .

وتعد هذه الخطوات والإجراءات التي قامت بها قيادة اللواء 22 ميكا، انجاز مهم للقوات المسلحة، من اجل إحداث عملية تجديد وتنشيط لقيادات الكتائب للارتقاء بمستوى الاداء ومعالجة بعض جوانب القصور بالمؤسسة العسكرية التي يعول عليها ابناء تعز وابناء اليمن عامة، في التخلص من الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبده ربه منصور هادي، وبمساندة الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.