بالصور.. ارتياح شعبي في تعز بعد التحرك الجاد من قبل السلطة المحلية في إزالة العشوائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

إستكمالاً لحملة إزالة محطات الوقود والغاز المخالفة، والعشوائيات، والاكشاك، والصناديق بالمدينة، وبالتعاون مع الاجهزة الامنية من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، وبحضور مدراء فروع مكاتب الأشغال العامة في المدريات الرئيسية بالمحافظة، باشراف ومتابعة مباشرة من السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة الشيخ عارف جامل.



قامت الحمله الامنية المشتركة ، للاسبوع الثاني علي التوالي بقيادة المقدم عبدالله النقيب ضابط الامن والنظام بشرطة تعز ،بإزالة محطات الوقود والغاز العشوائية على اطراف ووسط شوارع مديرية القاهرة ، بامتداد وسط المديرية شارع التحرير، ثم ديلوكس مرورا باتجاه جولة المسبح وسط المدينة ،وصولا الي اطراف وضواحي الشوارع الرئيسية الواقعة في نطاق مديرية المظفر في بيرباشا خط السجن المركزي ، ثم العودة الي منطقة الحصب في نطاق المديرية ،حيث شكلت تلك الاستحداثات العشوائية خطورة على الامن العام ، وشكلت تشويهاً ومنظرا مسيئ ، كما تم إزالة الأقفاص الحديدية الخاصة بالمحطات باستخدام الجرافة العسكرية ، وكذا ازالة الصناديق الحديدية .

وتاتي هذه الحملة تلبيةً لنداء المواطنين ، ومن شأنها تحسين المظهر العام للمدينة .

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الجدير بالذكر ان الحملة لم تستثني شيء، فقد قام العاملين عليها بإزالة حوائط حديدية قام أصحابها سابقاً بإغلاق ممرات المشاة بين الشوارع الفرعية للاحياء السكنية وبين المباني وعلى ارصفة الشوارع طريق الماره .

ويجدر بالإشارة الا ان الحملة مستمرة في إزالة المخالفات بحسب الجدول الزمني المحدد، حتى إزالة العراقيل، وتحسين المظهر الجمالي للمدينة، لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بعاصمة الثقافة تعز .