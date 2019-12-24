بالصور.. مسؤول بتعز يفتتح معرض الكتاب "بوك تايم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

افتتح وكيل أول محافظة تعز ، الدكتور عبدالقوي المخلافي، معرض الكتاب "بوك تايم الثاني "والذي نظمه مكتب الثقافة بالمحافظة ، والذي اقيم على صالة منتزه نادي تعز السياحي ،وكان ذلك ، بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، ومدير عام مكتب المالية ، ومدير عام مكتب المغتربين بالمحافظة.



وخلال الافتتاح اطلع وكيل أول المحافظة على محتويات المعرض ،الذي يحوي مئات العناوين من مختلف الكتب في مجالات دينية وتنمية بشرية وروايات اجنبية وقصص ،ونصوص ادبية ،وتاريخ وفلسفة، وشعر.

واشاد بخصوصية المعرض ،باعتبار الكتاب وسيلة المعرفة الاولى ، مشيراً الى اهمية هذه المعارض في اهمية رفع مستوى الوعي الثقافي والاهتمام بالقراءة وتنشيط الحركة الابداعية والفكرية لدى فئات الشباب.

مثمناً دور مكتب الثقافة بالمحافظة على تبنيه لهذا البرنامج الثقافي الكبير وإشراك الشباب على الإبداع وإظهار روح التنافس والمشاركة.

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من جانبه أوضح مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة ، عبدالخالق سيف، جملة من الأنشطة الثقافية في المعرض، كالمحاضرات الفكرية والأدبية والتاريخية والصباحيات الشعرية للشعر والكتب المحلية والعربية والعالمية بالتعاون مع متجر بوك تايم.

وفي نهاية الحفل ، كرم وكيل أول المحافظة عدداً من الكتاب والمبدعين وتوزيع الدروع التكريمية عليهم ومبالغ مالية والشهادات التقديرية على المساهمين في إنجاح فعالياته المختلفة.

وضم المعرص عدداً من الاجنحة ،منها الكتب ، ومنها معرض رسام الكاريكاتير رشاد السامعي، ومنها مااحتوت على عدد من الصور التعبيرية عن معانات ابناء تعز والحصار المفروض على تعز ، وجناح خاص بالكتب ، وجناح خاص بالصور التذكارية عن المحافظة ، وأخر خاص بالمخطوطات التاريخية.