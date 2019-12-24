زيادة قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف... تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

هاجر محمد

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قيمة الأسلحة البريطانية التي بيعت إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن زادت بنسبة 45 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية .



وكشفت، وفقا لمنظمة أوكسفام، انه منذ يناير 2015 ، تم بيع أسلحة من المملكة المتحدة بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشركائهم في التحالف.

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وتقارن إجمالي مبيعات الأسلحة البريطانية بالقيمة السابقة المقدرة ب 4.4 مليار جنيه إسترليني والتي تمت الموافقة عليها مع نفس الدول الثمانية في الأعوام الخمسة حتى ديسمبر 2014.

وشارك التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية بناء على طلب من الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

هذا ومن بين 6.4 مليار جنيه إسترليني، قيمة الأسلحة التي بيعت من المملكة المتحدة إلى التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، كان 3 مليارات جنيه إسترليني مخصصة للطائرات والمروحيات وطائرات بدون طيار و 2.6 مليار جنيه إسترليني للعناصر بما في ذلك القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ ، وفقًا لمنظمة أوكسفام.

بالإضافة إلى ذلك ، منحت المملكة المتحدة أيضًا 385 ترخيصًا مفتوحًا لأعضاء التحالف بين يناير 2015 وديسمبر 2019 ، مما يسمح لحامليها بتصدير كمية غير محدودة من البضائع.