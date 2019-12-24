حملة لإزالة العشوائيات من شوارع الحزم في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق حملة لإزالة العوائق والعشوائيات من شوارع مدينة الحزم.



وخلال التدشين قال مبارك حزام مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالجوف" أن الحملة استهدفت المباني المخالفة وارصفة المحلات التجارية الداخلة في الشوارع وأصحاب البسطات الذين يقومون بعرض بضاعتهم داخل شوارع مدينة الحزم مما تسبب في ازدحام وعرقلة لحركة السيارات والمشاة.

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وذكر مبارك حزام" أن هذه الحملة تهدف إلى إزالة جميع المخالفات والعشوائيات من شوارع مدينة الحزم تمهيداً لبدء مشروع سفلتة شوارع مدينة الحزم المعتمد من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

و تمكن مكتب الأشغال العامة والطرق بالجوف من إزالة كافة العشوائيات والمخالفات التي كانت تعيق تنفيذ المشروع وكانت تشوه صورة المظهر الحضاري للمدينة.

وعبر عدد من المواطنون عن سعادتهم لتنفيذ حملة إزالة العشوائيات من شوارع مدينة الحزم التي نتج عنها توسعة شوارع المدينة وتسهيل حركة المرور.