المنطقة الثانية تنعي العميد علي عوض العليي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نعت المنطقة العسكرية الثانية اليوم الثلاثاء، رئيس شعبة النقل بالمنطقة، العميد علي عوض العليي، الذي وافته المنية صباح اليوم في جمهورية مصر .



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وجاء في البيان الصادر عن دائرة التوجيه بالمنطقة، "بقلوبا مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي قيادة المنطقة العسكرية الثانية من قيادة وضباط وصف ضباط وجنود وكافة منتسبي المنطقة العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي وافته المنية صباح اليوم في جمهورية مصر" .

وأضاف البيان "ولا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن نقدم خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة وذوي العميد علي عوض العليي ، الذي كان له دور كبير في تحرير ساحل حضرموت والمساهمة في إنشاء قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية ، وإن برحيله فقدت حضرموت وفقد الوطن أحد رجاله الأوفياء"