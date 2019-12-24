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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي : الجبواني عبارة عن موظف لدى منظومة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أن وزير النقل في حكومة الشرعية صالح الجبواني، عبارة عن موظف لدى منظومة الإخوان التي تسيطر على الشرعية .
وذكر في تغريدة له بتويتر، "من يعتقد أنها تحركات فردية من الجبواني فهو مخطىء لأنه فقط عبارة موظف لدى منظومة الإخوان التي تسيطر على الشرعية" .
وأضاف "وهذا التحرك أريد منه إيصال رسالة وقحة للتحالف العربي مفادها؛ هؤلاء هم حلفاؤنا الحقيقيون الآن ومستقبلا!" .. مشيراً إلى أنه من يرى من التحالف العربي خلاف هذا فهو واهم ، والأيام ستؤكد المؤكد.
وجاءت تغريدة بن فريد على خلفية تغريدة للجبواني تحدث فيها عن نتائج لقاءاته مع نظيره التركي .
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