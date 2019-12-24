"فيديو" زفاف الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد في حفل ضخم

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عدن - ياسمين التهامي - اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ،اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير اللهم وفقنا وارزقنا السعاده في الدنيا والاخرة .

حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.#نجاح_المساعيد #زواج_نجاح_المساعيد

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