الزُبيدي يدعو الإقتصاديين إلى تقديم المقترحات الكفيلة بمعالجة الأوضاع الحالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الإقتصاديين إلى تقديم المقترحات والحلول الكفيلة بمعالجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، نخبة من الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين.

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وناقش الزُبيدي مع الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد .

وأكد الزُبيدي على أن المجلس الانتقالي يضع في سلم اهتماماته الأخذ بالآراء والمقترحات التي يقدمها الخبراء وأصحاب الاختصاص للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي المتدهور الذي تسببت به الإدارة الفاشلة للمرافق الحيوية للدولة وأثرت سلباً على حياة المواطنين.

شارك في اللقاء الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.