شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، وهي كالتالي: صعدة.. قوات الجيش تقصف مواقع للمليشيا في منبه الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/444762 العولقي: شبوة أكبر من أن يحكمها إخواني https://www.elyamnelaraby.com/444763/ صنعاء.. إصابة 3 ممرضين في مستشفى الشرطة بأنفلونزا الخنازير https://www.elyamnelaraby.com/444765/ إب.. قيادي حوثي يقتل شابا بدم بارد في العدين https://www.elyamnelaraby.com/444766/ مصادر خاصة: المليشيا ترغب في خروج وباء انفلونزا الخنازير عن السيطرة لاستثماره https://www.elyamnelaraby.com/444768/ الانتقالي يدين إغتيال ميليشيا الإصلاح للأسير يسلم حبتور في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/444769/ نقل الدفعة الثانية من المتهمين باغتيال الحمادي إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/444771/ Advertisements تجار اليمن يبدؤون إضرابا مفتوحا احتجاجاً على قرارات المليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/444772/ الميليشيات تكثف من حملات التحريض ضد المنظمات الدولية https://www.elyamnelaraby.com/444774/ الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي تدعو للإحتشاد غداً أمام المعاشيق بعدن https://www.elyamnelaraby.com/444776/ صنعاء.. امرأة تنصب خيمة أم جهاز الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عن ابنها https://www.elyamnelaraby.com/444794/ إسقاط طائرة حوثية مسيرة في أبين https://www.elyamnelaraby.com/444801/ ظريف يلتقي ناطق الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط https://www.elyamnelaraby.com/444808/ مليشيا الحوثي تفتح بابا جديدا لاستنزاف المواطنين ماليا بمناطق سيطرتها https://www.elyamnelaraby.com/444825/ شيخ قبلي يوجه رسالة لأبناء شبوة على خلفية جرائم الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/444832/

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