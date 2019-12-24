شيخ قبلي يوجه رسالة لأبناء شبوة على خلفية جرائم الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه الشيخ القبلي لحمر علي لسود العولقي رسالة لابناء محافظة شبوة دعاهم للوقوف ضد جرائم وإنتهاكات ميليشيا حزب الإصلاح الإخوانية الإرهابية في حق شباب المحافظة.



وناشد المحامين والحقوقين افراد وجمعيات ونقابات واتحادات ان يقوموا بواجبهم الانساني ويتقدموا رسميا امام القضاء والنيابة لرفع المظالم والاقتصاص من كل مجرم بشبوة.

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وقال العولقي في رسالته "نناشدكم باسم الدين والارض والعرض والرجولة وكل القيم العظيمة التي تفتخرون بها ان تهبوا هبة راجل واحد لما من شانه وقف انتهاكات وممارسات مليشيات الإصلاح الإرهابية التي تجاوزت في غيها وبطشها كل الحدود والقيود والاعراف والاسلاف ولم ترعى في شبوة واهلها ألا ولا ذمة" .

وأكد ان ما حل اليوم بالمواطن الشهيد يسلم صالح سعيد حبتور وقبله الشهيد سعيد تاجرة القميشي وما مورس ضد غيرهم من ابناء شبوة من اعتقالات وتعسفات وانتهاكات وغيرها من الاعمال الوحشية على يد مليشيات حزب الإصلاح الإرهابية لن يتوقف عند هؤلاء كما قد يتخيل بل ان بطشهم في ضل سكوتنا سيطال الجميع.

وأشار إلى أن هذه تتطلب منا جميعا ان نقف وقفة رجل واحد ونوجه رسالة تحذير بصوت واحد على الاقل وذلك من خلال التجمع والتجمهر في وقفة احتجاجية سلمية امام منزل المحافظ احتاجا واستنكارا بأقوى العبارات والتعبير عن الرفض لما يتعرض له أبناء شبوة والوطن الجنوبي عموما على يد هذه المليشيات الهمجية من اختطافات واعتقالات وتعذيب دون اي مبررات او مسوغات قانونية مثل التعذيب الذي تعرض له اليوم الشهيد يسلم حبتور ولمدة 24 ساعة بعد ان اخفوه عن اهله ثم ياتون به بدم بارد الي المستشفيات جثة هامده وبدون ذنب