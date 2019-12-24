مليشيا الحوثي تفتح بابا جديدا لاستنزاف المواطنين ماليا بمناطق سيطرتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فتحت مليشيا الحوثي بابا جديدا لاستنزاف المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

Advertisements المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن عن فتح باب التبرعات لدعم الصواريخ. وقال: "استجابة للمطالب الشعبية، تم فتح حسابين في البنك المركزي لتلقي التبرعات دعما للقوة الصاروخية". ولفت سريع إلى أن الحسابين أحداهما بالريال والآخر بالدولار الأمريكي

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