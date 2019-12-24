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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال تطلق خطة التنمية التاسعة لتعزيز جهود تخفيف عبء الديون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مهد محمد علي
كشفت الصومال النقاب عن خطتها التاسعة للتنمية الوطنية والتي تمثل علامة فارقة مهمة في عملية الانتعاش في البلاد والسعي إلى تخفيف عبء الديون.
وكشف الرئيس محمد فرماجو عن الخطة في مقديشو والتي تركز على أربعة أركان هي الأمن والسياسة والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية الاجتماعية.
وفي حديثه خلال الحدث الذي حضره وزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين ، أشار فرماجو إلى أن الخطة ستكون مفيدة في توفير خريطة الطريق لعملية التنمية في البلاد.
و ويمثل إطلاق الخطة خطوة أساسية في عملية تخفيف عبء الديون عن الصومال، ويمكن للبلدان التي تسعى إلى تخفيف عبء الديون استخدام خطط التنمية الوطنية كأوراق استراتيجية مؤقتة للحد من الفقر
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