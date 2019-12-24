إسقاط طائرة حوثية مسيرة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، أن الدفاعات الجوية للواء الأماجد اليوم طائرات حوثية مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنطقة الوسطى بمحافظة ابين.



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وذكرت المصادر ان الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت مع طائرات يعتقد انهما طائرتين مسيرتين تحمل متفجرات وتم اسقاطهم.

ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام يه لواء الأماجد قبل يومين مؤكدا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها.

تجدر الإشارة إلى ان الطيران الحوثي المسير حلق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن إلا أن هذه المرة تم إسقاطه