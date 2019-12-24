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اول تعليق اماراتي على احكام القضاء السعودي بحق قتلة خاشقجي

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عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون، ومحاسبة كل المتورطين بكل شفافية ونزاهة.

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى أن محاكمة الضالعين في جريمة قتل خاشقجي تأتي "ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية" مما يؤكد "استقلالية القضاء السعودي ونزاهته وكفاءته حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة".

كما أكد قرقاش وقوف بلاده التام إلى جانب "في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة وقيادتها لمحور الاعتدال العربي"، مشددا على رفض الإمارات أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن المحكمة الجزائية الابتدائية قضت بإعدام 5 متهمين في مقتل خاشقجي، وسجن 3 آخرين، دون الكشف عن هويات المدانين.

وأشارت النيابة إلى تبرئة كل من وأحمد عسيري والقنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي.

 

المصدر: "وام"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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