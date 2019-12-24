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عدن - ياسمين التهامي - كانت المفاجأة التي صدمت الجميع ؟ ... فتاة سعودية تصاب بالايدز من زوجها وعندما رغب الأب برؤية ابنته

كشفت مواطنة سعودية تفاصيل إصابتها بمرض الإيدز ، عن طريق والد ابنتها الذي أصيب بالمرض خارج المملكة وتزوجها بدون أن يخبرها مسبقًا لكي يخيرها إذا ما أرادت أن تكمل حياتها معه أم لا. وقالت السيدة وتدعى أم مجيد ، خلال برنامج “اتجاهات” مع نادين البدير على قناة روتانا خليجية : “أصبت فيروس الإيدز من والد ابنتي، وأصبت بالمرض أنا وزوجته الأولى! “؛ لافتة إلى أن الأطباء نصحوه بألا يتزوج.” وأضافت: ” زوجي أصيب بالإيدز خارج المملكة، وفي مستشفى عسير اكتشف المرض وحذره الأطباء من الزواج دون إذنهم، لكنه خطبني وتزوجني دون أن يخبرني أو يخبرهم! ، حيث أن هذا الأمر قبل 20 عامًا. جديد اب برس : Advertisements وأشارت السيدة أن زوجها كان متزوجاً من 3 أخريات غيرها ، ولكنه طلق اثنين ، وظلت هي على ذمته وزوجة أخرى . وتابعت أم مجيد : ” أهل زوجي عزلوه في غرفة بعد أن عرفوا بإصابته بالإيدز حتى مات، أما أهلي فرفضوا أن أتجه للعلاج وقالوا لي: موتي ولا تفضحينّا!!” . في ردة فعل وصفتها بالصادمة اكثر من المرض . واستطردت : ” طلب مني أن يرى ابنته ، وعندما ذهبت إليه وجدت أهله قد وضعوه في غرفه وأغلقوا عليه ، خائفين من العدوى ، ونظر لابنته من الشباك ، وثاني يوم انتحر” وهو التصرف الذي شكل صدمة للجميع .

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