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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تفجر مفاجأه بشأن احكام القضاء السعودي على قتلة خاشقجي " بيان"

وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

وكتب ألطون عبر "تويتر" أن "تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي".

جديد اب برس :

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وأضاف: "قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والادعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة هو مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

ووصف ألطون، قرار القضاء السعودي الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ"الفضيحة"، وبأنه "منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته".

وفي وقت سابق أمس، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وبرأت المحكمة الجزائية في الرياض سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق باسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

المصدر: الأناضول