شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن والد اللواء ’’الفغم‘‘يفاجئ الجميع ويظهر لأول مرة بعد مقتل ولده بصحبة الأمير ’’محمد بن نايف‘‘ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - حضر الشيخ بداح الفغم، والد الحارس الشخصي السابق للملك سلمان ، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، حفل زفاف محمد بن سعود بن نايف.

حيث أظهر مقطع فيديو الشيخ بداح برفقة ابنه العقيد عبد الله الفغم وهو يدخل للزفاف لتهنئة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز في زواج ابنه محمد.

يأتي هذا بعد 3أشهر من مقتل اللواء الفغم، على يد زميله ممدوح آل علي، وفق الرواية السعودية الرسمية.

لكن تسريبات صحفية شككت في صحة تلك الرواية، وأشارت إلى أن اللواء الفغم كان قد بدأ بإنشاء تواصل مع الأمراء السعوديين المنزعجين من بن سلمان، وعلى رأسهم الأمير محمد بن نايف.

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