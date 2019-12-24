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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يناقش مع اللواء علي قاسم طالب تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية،القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، بالعاصمة عدن، مع الشخصية القيادية والعسكرية البارزة اللواء علي قاسم طالب، محافظ محافظة الضالع، وقائد قوات البحرية الأسبق، طالب مستجدات الأوضاع العسكرية في محافظة الضالع وباقي محافظات الجنوب .
وتطرق اللقاء إلى كيفية مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا، وكذا جهود تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع الحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.
وأكد الزبيدي خلال اللقاء حاجة المجلس الانتقالي الجنوبي لجميع القيادات العسكرية الجنوبية المُجربة، للاستفادة من خبراتها السابقة لتعزيز قدرات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، ورفع كفاءاتهم بما يمكّنهم من تجاوز أي معوقات قد تعترض سير عملهم خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه أشاد اللواء على قاسم طالب بالجهود التي بذلها ويبذلها الزُبيدي للوصول بالقضية الجنوبية وفرضها على طاولة القرار الدولي وانتزاع الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم السياسي
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