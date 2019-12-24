حمى الضنك تقتل وتصيب العشرات في "شرعب السلام" بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ تعز
توفي شاب وطفلتان وأصيب عشرات المواطنين بوباء الحمى الفيروسية خلال الأيام القليلة الماضية في مديرية شرعب السلام شمال محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكر مصدر محلي أن الحمى الفيروسية انتشرت في عزل بني وهبان وبني سبأ وبني شعب والشُريف والزوحه والعسيلة خلال الأيام الماضية في مديرية شرعب السلام.
وطبقا للمصدر، توفيت الطفلة "مروة منير عبدالله غالب" (عامين) في عزلة بني وهبان، والطفلة "اختيار مختار محمد جميل" (15 سنة)، والشاب "بلال محمد كامل العزي" (30 سنة)، في عزلة بني سبأ خلال اليومين الماضيين.
كما أصيب عشرات المواطنين بوباء الحمى الفيروسية في عزل الشُريف والزوحه وبني شعب والعسيلة، ودفع انتشار هذا الوباء القاتل بإدارة التعليم لإيقاف الدراسة مؤقتا في أغلب مدراس المديرية
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