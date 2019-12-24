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نقل الدفعة الثانية من المتهمين باغتيال الحمادي إلى عدن

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اليمن العربي ـ تعز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نقل الدفعة الثانية من المتهمين باغتيال الحمادي إلى عدن

الخليج 365 ـ تعز

قالت مصادر أمنية إنه تم الدفعة الثانية من المتهمين في قضية اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع إلى العاصمة المؤقتة عدن بأمر النائب العام الدكتور علي الأعوش.

 

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وذكرت المصادر أن قوات عسكرية وأمنية نقلت اليوم الاثنين بقية المتهمين باغتيال العميد الحمادي من سجن اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط جنوب تعز إلى العاصمة عدن.

 

ووفقا للمصدر، فإن المتهمين الخمسة أحمد شمسان الحمادي، حافظ مصطفى عبدالقادر، ومحمد محمود الحمادي، وزياد محمد أحمد الحمادي، وأحمد محمد أحمد الحمادي) تم نقلهم من سجن اللواء 35 مدرع في منطقة العين بمديرية المواسط إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

ويأتي نقل الدفعة الثانية من المتهمين المحتجزين بعد خمسة أيام من نقل الدفعة الأولى من المتهمين ( جلال الحمادي، مصطفى عبدالقادر، أمين عبدالقادر، عبده مقبل الحمادي، صلاح مدهش) إلى السجن المركزي (سجن المنصورة) في عدن

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