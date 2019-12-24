شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. قيادي حوثي يقتل شابا بدم بارد في العدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء قتلت المليشيات الانقلابية شابا بدم بارد بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا الحوثية بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي أقدمت على قتل مواطن بمدينة العدين غرب محافظة إب. Advertisements وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والمعين من قبل المليشيا مدير أمن لمديرية العدين قام بقتل المواطن "جميل عبدالقادر عبدالوهاب الشهاري" وسط استياء وغضب كبير في أوساط المواطنين بمديرية العدين. ووفق المصادر فقد قتل الشهاري، غدرا برصاص القيادي الحوثي الشبيبي، أمام إحدى محلات الصرافة أثناء توجه لاستلام حوالة مالية. وحملت أسرة بيت الشهاري القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" المسؤولية وسط تحشيدات مسلحة من أبناء أسرة بيت الشهاري.

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