صنعاء.. إصابة 3 ممرضين في مستشفى الشرطة بأنفلونزا الخنازير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء قالت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء، إن انفلونزا الخنازير" أصابت ممرضين بأحد المستشفيات الحكومية.

وأكدت المصادر أن ثلاثة من ممرضي مستشفى الشرطة النموذجي أصيبوا بالفيروس وحالة بعضهم خطيرة جدا. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن المرضى يرقدون حاليا في العناية المركزة بالمستشفى. وكانت مصادر طبية، أعلنت بأنه تم تسجيل 48 حالة وفاة بإنفلونزا H1N1 وأكثر من 1600 إصابة واشتباه على مستوى المحافظات اليمنية.

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