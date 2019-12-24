شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي: شبوة أكبر من أن يحكمها إخواني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ عدن قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي، سالم ثابت العولقي، إنه لم يحدث في تاريخ محافظة شبوة ان تم إعدام مواطن ميدانيا أو اختطاف جريح وتصفيته إلا في عهد مليشيات حزب الإصلاح ٢٠١٩م.

Advertisements وأضاف: شبوة أكبر من ان يحكمها الإخواني ناصر الذيباني الذي ترك منزله ومحافظته للحوثي وجاء ليسحل أبناء شبوة بمباركة بعض الأدوات المحلية. وتابع العولقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: شبوة عزيزة ولن يصح إلا الصحيح. وقتلت مليشيا الإصلاح تحت التعذيب المواطن صالح يسلم حبتور بعد اختطافه

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