شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..ضحية اعتداء جنسي تنهار وهي تروي ما حدث لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روت فتاة مصرية تفاصيل تعرضها لجريمة اغتصاب ومحاولة قتلها على يد ثلاثة أشخاص.

وانهارت الفتاة خلال لقائها ببرنامج القاهرة الآن، موضحة أنه تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور، وحاول المجرمون التخلص منها.

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وأوضحت أنه بعد اغتصابها كانوا يجهزون لدفنها ظنا أنها توفيت لكنها استطاعت الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة واتصلت بخالتها وقامت بتحرير محضر للمتهمين لأخذ حقها بالقانون.

يذكر أنه تم ضبط المتهمين، وقررت المحكمة، تأجيل محاكمتهم، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.