شكرا لقرائتكم خبر عن حدث مزلزل سيقع يوم الاربعاء المقبل على يد منتسبي الجيش وسط العاصمة.. سيجبر معين عبدالملك على مغادرة قصر معاشيق.. وتبدأ جولة جديدة من المواجهات العسكرية التي لا تبقي ولا تذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي الى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة يوم الاربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م الساعة السابعة صباحاً أمام بوابات مقرات الدولة والحكومة بقصر المعاشيق.

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وقالت الهيئة في بيان لها تلقته عدن تايم بان ” الدعوة للاحتشاد بعد تنصل الحكومة وعدم الوفاء بوعودها واتباع اساليب المماطلة، مشيرة الى تكرار المطالبة بحقوقهم المشروعة والمكتسبة من مرتبات وتسويات وفقاً لقرارات التسوية للمتقاعدين وتنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء بشان مجمل المظالم”.

ونبهت قيادة الهيئة الجميع ” التحلي بأعلى درجات الانضباط والتنفيذ النوعي لخطة وخطوات الاحتجاج التي تم توضيح مساراتها لرؤساء فروع الهيئة في المديريات بناء على التوجيهات التنظيمية والارشادات والضوابط من قبل قيادة الهيئة العسكرية”.

وتنشر عدن تايم نص بيان الهيئة العسكرية العليا :

“بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة للاحتشاد

تنفيذاً لقرار قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في اجتماعها الطارئ يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر 2019م الخاص بضرورة تنفيذ فعالية احتجاجية عاجلة للمطالبة بإنفاذ كافة المطالب الواردة في بيان الوقفة الاحتجاجية والاعتصام اللتين نفذتهما قيادة الهيئة يومي 24 /25 نوفمبر الماضي أمام مقرات الرئاسة والحكومة في معاشيق .

ونتيجة لإخلال ونكث الحكومة واجهزتها بعدم تنفيذ تعهداتها بجدول صرف المرتبات ابتداء من شهر سبتمبر 2019 وحتى شهر ديسمبر 2019م الذي وضعه دولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك ووجه بتنفيذه والذي على إثره تم تعليق الاحتجاج والاعتصام.

وأمام تنصل الحكومة وعدم الوفاء بوعودها واتباع اساليب المماطلة ذلك استدعى قيادة الهيئة إلى عقد اجتماعات مشتركة ومكثفة مع سكرتاريتها العامة ورؤساء فروع الهيئة في مديريات محافظة عدن خلال فترة قصيرة جداً ، حيث تم خلالها إنجاز كافة الإجراءات والتحضيرات لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية المتنوعة.

وعليه فإن قيادة الهيئة العسكرية العليا تدعو كافة قيادات وضباط وصف ضباط وجنود قواتنا المسلحة والأمن اكانوا ضمن الوحدات والتشكيلات العسكرية العاملة أو المتقاعدين المبعدين والمقصيين والمسرحين قسراً وقوات المقاومة الجنوببة وأسر الشهداء والجرحى وكافة منظمات المجتمع المدني الجنوبي.

ندعوكم جميعاً إلى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة تنفيذاً للفعاليه الاحتجاجية متنوعة الفعل والنشاط، المقررة يوم الاربعاء المقبل الموافق 25 ديسمبر 2019م الساعة السابعة صباحاً أمام بوابات مقرات الدوله والحكومه بقصور المعاشيق، بجوارحديقة ،،فن سيتي،، بهدف تكرار المطالبهً بحقوقكم المشروعة والمكتسبة من مرتبات وتسويات وفقاً لقرارات التسويه للمتقاعدين وتنفيذ الاحكام الصادره عن القضاء بشان مجمل المظالم.

إنها دعوة لكل شريف وغيور على وطنه وحقوقه ، فهبوا من كل فج لتسمعوا أولئك الفاسدين زئيركم الهادر الغاضب المطالب باسترداد كافة الحقوق المغتصبة وفي صدارتها المرتبات والتسويات وانفاذ احكام القضاء.

وفي الوقت الذي ندعوكم فيه للاحتشاد فإننا ننوه وندعو الجميع التحلي بأعلى درجات الانضباط والتنفيذ النوعي لخطة وخطوات الاحتجاج التي تم توضيح مساراتها لرؤساء فروع الهيئه في المديريات بناء على التوجيهات التنظيميه والارشادات والضوابط من قبل قيادة الهيئة العسكرية العليا.

فارفعوا رؤوسكم وعلوا هاماتكم واسمعوا اصواتكم كل من به صمم وقولوا للجميع أننا هنا ملبيين دعوة ونداء الواجب المقدس لإنتزاع الحقوق، رافضين منتفظين في وجه هذه الحكومة وأجهزتها الفاشله التي استحوذت على مقدرات الوطن وجعلت من مرتباتكم واستحقاقاتكم سلاحاً لابادتكم وتجويع اسركم.

وفي الختام فإن قيادة الهيئة تدعو كافة وسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذه الاحتجاجات ونقل وقائعها المختلفه .

نشد على أيادي الجميع ونحثهم على المشاركة الفاعلة والواسعة والمنضبطة.”

قيادة الهيئة العسكرية العليا

للجيش والأمن الجنوبي

*العاصمة عدن*

23 ديسمبر 2019