شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليه.. هذا هو أغرب و اندر جواز سفر في العالم .. يحمله "3" فقط حول العالم (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جميعنا نعلم معاناة تقديم طلب الحصول على جواز سفر، لكن جميع جهودنا المبذولة لا تقارن بما يتطلبه الأمر للحصول على تأمين نسخة من أكثر جواز سفر في العالم ندرة..

وتعتبر منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة حصرية جداً بهذا الأمر حيث إن جواز السفر النادر يمنح فقط لثلاثة من أعلى الرُتب في السلّم الكاثوليكي، حسبما ورد على موقع ذا صن.

وتلك الرتب التي يمكنها حمل هذا الجواز ذي اللون الأحمر هي الأستاذ الأكبر، نائب الأستاذ الأكبر ومستشار النظام.

جديد "الخليج 365"

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لكن، ورغم ندرة هذا الجواز، إلا أن حامله لن يتمكن من الابتعاد كثيرًا، فعلى سبيل المثال فإن المملكة المتحدة، الولايات المتحدة ونيوزيلندا لا يعترفون بهذا الجواز من بين الكثير من الدول الأخرى والمناطق التي لديها القوانين نفسها.

ويتم التعبير عن السيادة العليا للمنظمة أيضًا من خلال لوحات السيارات، والطوابع والعملات. وقد تم الاعتراف رسميًا بالجماعة من قبل البابا باسكال عام 1113 وتعتبر واحدة من أقدم المؤسسات المسيحية في العالم.

وتعمل المنظمة الآن باعتبارها منظمة خيرية توفر الرعاية الطبية حول العالم، وليست لديها أي منطقة تقع تحت سيطرتها الخاصة، رغم أن لديها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 100 دولة. ولدى هذه المنظمة أكثر من 13500 فارس، سيدات وقساوسة في النظام، إلى جانب 80000 متطوع و25000 موظف في المجال الطبي.

ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا حاليًا تتمتع بأقوى جواز سفر في العالم، حيث يسمح الجواز الألماني لحامله بالسفر إلى 176 دولة من أصل 218 دولة بدون تأشيرة.