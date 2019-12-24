شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تحدي واضح...سعودي القحطاني يفاجئ الجميع ويقوم بإرسال هذه الرسالة لأولاد "خاشقجي""صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الإعلاميين ورواد موقع «تويتر»، قصيدة كتبها المستشار سعود القحطاني بعد تبرئته من قضية مقتل جمال خاشقجي.
وجاءت القصيدة بعنوان «براني اللي كلنا باحتكامه»، عبّر فيها بكلمات مؤثرة عن سعادته وثقته في القضاء.
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وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن براءة كل من سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي من قضية مقتل خاشقجي بعد التحقيق معهم وعدم ثبات إدانتهم.
وتصدر سعود القحطاني التريند في تويتر، إذ أشاد المغردون بمواقفه ضد أعداء المملكة، ومؤكدين ثقتهم في القضاء ونزاهته.
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