اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل : في تحدي واضح...سعودي القحطاني يفاجئ الجميع ويقوم بإرسال هذه الرسالة لأولاد "خاشقجي""صورة"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تحدي واضح...سعودي القحطاني يفاجئ الجميع ويقوم بإرسال هذه الرسالة لأولاد """صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الإعلاميين ورواد موقع «تويتر»، قصيدة كتبها المستشار بعد تبرئته من قضية مقتل جمال خاشقجي.

وجاءت القصيدة بعنوان «براني اللي كلنا باحتكامه»، عبّر فيها بكلمات مؤثرة عن سعادته وثقته في القضاء.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن براءة كل من سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي من قضية مقتل خاشقجي بعد التحقيق معهم وعدم ثبات إدانتهم.

وتصدر سعود القحطاني التريند في تويتر، إذ أشاد المغردون بمواقفه ضد أعداء المملكة، ومؤكدين ثقتهم في القضاء ونزاهته.

24-12-19-365617255.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في تحدي واضح...سعودي القحطاني يفاجئ الجميع ويقوم بإرسال هذه الرسالة لأولاد "خاشقجي""صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا