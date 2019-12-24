شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن سبب إصدار الحكم في هذا التوقيت بحق قتلة الصحفي خاشقجي وماهي الصفقة التي عقدها بن سلمان مع اردوغان مقابل ذلك "تفاصيل خطيرة"..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إصدار الأحكام بسرعة في قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي، يبرهن أن المملكة لا تتوانى في تحقيق العدالة والمصداقية والشفافية دون المحاباة لأحد على حساب أحد ومعاقبة كل متورط في الأمر. وتدل سرعة إصدار هذه الأحكام، أن المملكة لا تتأخر في تحقيق العدالة مهما كانت المعوقات؛ حيث عندما رفضت السلطات التركية إرسال 12 إنابة قضائية للسلطات السعودية، واكتفت بإرسال إنابة واحدة، لم تيأس المملكة. جديد "الخليج 365" Advertisements وفي السياق نفسه، واصلت المملكة جهودها رغم المعوقات التي حاولت تركيا وضعها أمامها، وحصلت على الأدلة والقرائن التي تتعلق بالقضية؛ الأمر الذي أدى إلى إصدار هذه الأحكام بكل ثقة واقتدار.

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