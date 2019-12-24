شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لن تصدق من يكون....انتقال السلطة بشكل رسمي من السلطان قابوس الى هذا الحاكم الجديد وبريطانيا تعلن رسميا تنصيبه حاكما للسلطنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية بريطانية عن إجراءات تأمين انتقال السلطة، عقب أنباء عن تراجع صحة السلطان قابوس ، ما يشير إلى استعداد مسقط لإعلان خبر هام.



وكانت صحف بريطانية قد ناقشت صباح اليوم الترتيبات في سلطنة عمان لتحديد خليفة في حكم البلاد بعد السلطان قابوس بن سعيد.



جديد "الخليج 365"

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وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن محرر الشؤون الديبلوماسية باتريك وينتور نشر تقريرا تناول فيه الترتيبات الواضحة التي تجري في سلطنة عمان لتحديد حاكم جديد للسلطنة بعد السلطان قابوس، الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية.

وأضاف أنه حكم قابوس البلاد لنحو 50 عاما، لكن مرضه العضال أدى إلى تأخر حالته الصحية بشكل حاد في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى النقاشات الواضحة لتحديد خليفة له في حكم البلاد.

وأوضح أنه في حال ما لم يتفق أعضاء المحكمة على شخص محدد فإن إجراءات اختيار خليفة قابوس ستتضمن فتح مظاريف مغلقة في المحكمة العليا في مسقط لتحديد هوية اختيار السلطان لمن يخلفه.



كما أشار إلى أن قابوس عاد منذ أسبوع من بلجيكا حيث كان يتلقى العلاج من إصابته المتكررة بسرطان القولون الذي كان يعاني منه لسنوات.

يذكر أنه لا يوجد للسلطان قابوس بن سعيد أي أبناء حتى يستطيع خلافته في الحكم.

كما أنه لم يختر وليا للعرش طوال سنوات حكمة لكنه سجل رغبته في تحديد خليفته في خطاب سري مغلق موجه لمجلس عائلة آل سعيد الحاكمة.