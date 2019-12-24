شكرا لقرائتكم خبر عن نجل خاشقجي يعلق على “مسرحية” الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي “الشامخ” وهذا ما قاله من وراء قلبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - salah khashoggi✔@salahkhashoggi إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. Advertisements ١٥٫٥ ألف إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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