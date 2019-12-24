شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية غير متوقعة لـ3 فتيات وشاب سكارى داخل سيارة في الكويت"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة أبوالحصانية من مناطق محافظة مبارك الكبير في الكويت واقعةً غريبة، بعد ضبط 3 فتيات وشاباً كانوا في حالة غير طبيعية داخل سيارة.

وتتلخص الواقعة في أن دوريتين تابعتين للمباحث والأمن العام، وخلال جولة تفقدية لرجالها، شاهدوا مركبة تقودها فتاة برفقتها شاب وفتاتان، فطلب منها التوقف، وبطلب هوياتهم للاستعلام عنها، تبيّن أن الشاب المرافق لا يحمل إثباتاً، كما اتضح من تصرفاته ومرافقاته أنهم بحال سكر.

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وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إن أحد أفراد الدورية طلب من الشاب الترجل، إلا أن قائدة المركبة رفضت، وردت على رجل الأمن: (ما يركب معكم إحنا سكارى وكيفنا وحولونا للطب الشرعي)، ما اضطر قائد الدورية إلى طلب قوة إسناد من الشرطة النسائية.

وعند حضورهن لنقل الفتيات تجادلن معهن، ووصلت الأمور إلى شتمهن، كما اعتدين على ضابط وعريف من الشرطة النسائية، ومزقن ملابسهما، حتى تمت السيطرة عليهن وإحالتهن مع مرافقهن إلى الطب الشرعي لكشف حالة السكر وحجزهم، تمهيداً للتحقيق معهم على ذمة قضية سكر وإهانة رجال أمن.

كما أرفق المعتدى عليهما تقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت بهما.