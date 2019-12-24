شاهد بالصور...بعد تدخل الاجهزة الأمنية ...هذا ما حدث فجر اليوم في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - نفذت قيادة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث شارك فيها قوة من المهمات والواجبات وعدد من دوريات المجاهدين على ثلاثة مواقع بشرق مكة المكرمة. وتفصيلاً، بدأت الحملة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الفائتة وانتهت مع أذان الفجر وشملت الحملة ثلاثة مواقع بحي الشرائع وجعرانة وبئرالغنم. وأسفرت الحملة عن القبض على أكثر من 112 مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي . جديد "الخليج 365" Advertisements

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