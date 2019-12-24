شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت الدفاعات الجوية للواء الأماجد قبل ساعة من الآن طائرتين حوثيتين مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنقطة الوسطى بمحافظة ابين

ونقل موقع عدن الغد عن مصادر عسكرية لصحيفة قبل قليل ان الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت مع الطائرتين المسيرة والتي تحمل متفجرات وتم اسقاطهم

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام يه لواء الأماجد قبل يومين مؤكدا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها..

تجدر الإشارة إلى ان الطيران الحوثي المسير حلق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن إلا أن هذه المرة تم إسقاطه