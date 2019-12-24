تقرير حقوقي يوثق 260 انتهاكا لميليشيات الحوثي خلال نوفمبر الماضي في ست محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (260) انتهاكاً ارتكبته ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت في ست محافظات هي تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.



وأكد تقرير صادر عن الشبكة، حصلت "صنعاء أونلاين" على نسخة منه، أن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت (31) حالة قتل منهم (6) أطفال، وإمراءه و(24) حالة إصابة للمواطنين بينهم (11) الأطفال، و(8) نساء .. مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات .

وذكر التقرير أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت (89) حالة اختطاف واخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين في كلا من الضالع واب وصنعاء والبيضاء وذمار .. موضحاً أن محافظة إب تصدرت القائمة بــ (36) حالة اختطاف للمدنيين حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية تليها محافظة الضالع بـ(27) حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت مليشيات الحوثي (12) مواطناً وفي محافظة صنعاء واعتقلت المليشيات (9) مواطنين، كما سجل الفريق (5) حالات اعتقال في محافظة البيضاء.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن فريق الشبكة تمكن من رصد وتوثيق أكثر من (39) حالة اعتداء بحق الاعيان المدنية قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وكذا توثيق (27) حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين بالإضافة ورصد تضرر (9) مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيات الحوثي في كل ارجاء الوطن.

ورصد الفريق بحسب التقرير تضرر سيارة اسعاف نتيجة الألغام أيضا بالإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بإطلاق (3) صواريخ بالستية على كلاً من محافظة الضالع وتعز والجوف بإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع.

وتابع التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثق أيضا إغلاق (36) محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحالات على دفع إتاوات مالية فرضتها مليشيات الحوثي تحت مسمى دعم المولد النبوي، وسجل قيام مليشيات الحوثي بإغلاق (3) دور عبادة في صنعاء جامع الأبيض بمنطقة ضلاع همدان، شمالي صنعاء في وجه المصلين ومنعتهم من صلاة الجمعة فيه ضمن ممارستها ومضايقتها المتواصلة للمواطنين بإضافة الى إغلاق جامع الفاتح بمنطقة شملان في صنعاء وحولته إلى مركز للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال.

وبين التقرير أن الفريق رصد ووثق (36) انتهاكاً حوثياً طال المنشأة التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة وفصل (27) تربوياً