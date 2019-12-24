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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا الحوثية تختطف أحد دكاترة جامعة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أحد الأكاديميين العاملين بجامعة صنعاء، أثناء عودته إلى منزله بالعاصمة صنعاء.
وذكر مصدر نقابي بجامعة صنعاء، أن عناصر من مليشيا الحوثي اختطفت الدكتور بجامعة صنعاء محمد نبيل الحرازي.
وأوضح المصدر أن عناصر المليشيا قامت بالاعتداء على الدكتور الحرازي قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.
وحمل المصدر مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة الدكتور الحرازي، داعياً كافة المنظمات الحقوقية والمدنية لإدانة استمرار قيام المليشيا باختطاف المواطنين بدون أي جرم.
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