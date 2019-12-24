شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 716. 28 ريالًا 47.86 $ Advertisements الذهب عيار 22 26.322 ريالًا 43.87$ الذهب عيار 21 25.128 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 21.534 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 892.800 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 28.715.4 ريالًا 47.859 $

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.