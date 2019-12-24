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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمختلف الأسلحة.. الإرهاب الحوثي يتواصل في الأطراف الجنوبية للجبلية الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 فتحت مليشيا الحوثي، مساء الإثنين، نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية والشمالية للجبلية. ونوهت إلى أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية B10 نحو مواقع القوات المشتركة. وأشارت إلى أن عناصر تابعة للمليشيات قامت بإطلاق نيران أسلحتها القناصة، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 نحو المواقع.

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