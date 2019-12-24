شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني في محافظة أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول بيان للمجلس الانتقالي .. على اغتيال بن حبتور القربي : يعلق على قضية الطالبة اليمنية توجان البخيتي الانتقالي : الإصلاح هو من يقود الشرعية وقوات الجنرال الاحمر تعيق تنفيذ اتفاق الرياض ولدينا بدائل اندلاع خلافات كبيرة بين المجلس الانتقالي والتحالف في العاصمة الموقتة عدن .. التحالف يتخذ عدة إجراءات لإنهاء التمرد والمجلس يرد بالتصعيد(وثيقة تفاصيل طارية)

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