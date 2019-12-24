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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز يلوحون بالاستقالات الجماعية الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 هدد العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، بالاستقالة من التدريس في الجامعة؛ احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية منذ سنوات.

Advertisements وقال مصدر أكاديمي، إن أعضاء هيئة التدريس هددوا بتقديم استقالتهم بشكل جماعي من الجامعة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال لموضوع التسويات الخاص بهم من قبل جامعة تعز ووزارة المالية للعام السادس على التوالي. وأوضح المصدر أن أعضاء هيئة التدريس حملوا قيادة جامعة تعز المسؤولية الكاملة عن تعثر تسويتهم المالية. وشدد على أن الأكاديميين أعلنوا رفضهم للظلم الذي يمارس ضدهم نتيجة الإهمال المتعمد من كافة الجهات ذات العلاقة، وهددوا بتقديم استقالتهم.

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