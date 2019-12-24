شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمراراً للخروقات.. مدفعية مليشيا الحوثي تستهدف مواقع الجاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرارا للخروقات.. مدفعية مليشيا الحوثي تستهدف مواقع الجاح الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 استمراراً لمسلسل خروقاتها، جددت مليشيا الحوثي الإثنين، استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقصفت المليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة، حسب مصادر ميدانية. وأطلقت المليشيات الحوثية، قذائف مدفعية الهاوزر صوب مواقع القوات المشتركة جنوب الجاح، كما استهدفتها أيضاً بالأسلحة الثقيلة من نوع م.ط عيار 23.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمراراً للخروقات.. مدفعية مليشيا الحوثي تستهدف مواقع الجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.