شكرا لمتابعة خبر عن اندلاع خلافات كبيرة بين المجلس الانتقالي والتحالف في العاصمة الموقتة عدن .. التحالف يتخذ عدة إجراءات لإنهاء التمرد والمجلس يرد بالتصعيد(وثيقة تفاصيل طارية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن توسع دائرة خلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي، وقيادة قوات التحالف العربي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر، أن الخلافات نشبت بين الجانبين على خلفية إعادة هيكلة قوات الحزام الأمني وتطبيق اتفاق الرياض.

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اندلاع خلافات كبيرة بين المجلس الانتقالي والتحالف في العاصمة الموقتة عدن .. التحالف يتخذ عدة إجراءات لإنهاء التمرد والمجلس يرد بالتصعيد(وثيقة تفاصيل طارية)

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وبحسب المصادر، فإن قيادات التحالف العربي اتخذت عدة إجراءات لوقت تمرد الانتقالي وتصعيده في عدن، ومن تلك الإجراءات أوقف صرف رواتب قوات الحزام الأمني لشهري نوفمبر واكتوبر.

وذكرت المصادر أن الخلافات بين الطرفين بخصوص تنفيذ اتفاق الرياض وحصر الأسلحة والقوات وإعادة هيكلتها.

وردا على خطوات قيادة التحالف بعدن، قالت مصادر محلية، إن قيادات الانتقالي شرعت بإجراءات هي الأولى من نوعها وتتضمن حصرا لقوات الحزام الأمني وإلحاقها رسميا تحت إطار مسمى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ردا على خطوات التحالف.

وأوضحت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي ستتحول فيها بنية قوات الحزام من بنية قوات تحت مسمى قيادة التحالف العربي - ألوية الدعم والإسناد إلى قوات المجلس الانتقالي - القوات المسلحة الجنوبية.

وكانت قوات الحزام الأمني طوال 4 سنوات ومنذ تشكيلها تتحرك بأوامر قيادة التحالف العربي، إلا أن المجلس الانتقالي أراد بخطواته الأخيره سحب قوات الحزام من عباءة التحالف إلى عباءة المجلس.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة تعني إدراج قوات الحزام بشكل رسمي تحت قياداة المجلس الانتقالي وإشرافه وقيادته عليها، ويعني هذا الامر ان قوات التحالف ستفقد قدرة توجيه هذه القوات .

وبدأت لجان عسكرية تابعة للمجلس بتوزيع استمارات خاصة بحصر القوات وضمها تحت قيادة المجلس الانتقالي رسميا الأمر الذي يخرجها ولأول مرة منذ تشكيلها من سيطرة وتوجيه قيادة قوات التحالف العربي.

ونشرت صحيفة "عدن الغد"وثيقة رسمية للاستمارات التي تم توزيعها ولم يطلع عليها التحالف وفق الصحيفة.

وبدأت اللجان التابعة للمجلس عملية الحصر للقوات في عدن كخطوة أولى، ومن شأن هذه الخطوات ان تجعل خطوات تطبيق اتفاق الرياض ابعد ماتكون عن الواقع .