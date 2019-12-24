شكرا لمتابعة خبر عن أول بيان للمجلس الانتقالي .. على اغتيال بن حبتور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القربي : يعلق على قضية الطالبة اليمنية توجان البخيتي الانتقالي : الإصلاح هو من يقود الشرعية وقوات الجنرال الاحمر تعيق تنفيذ اتفاق الرياض ولدينا بدائل اندلاع خلافات كبيرة بين المجلس الانتقالي والتحالف في العاصمة الموقتة عدن .. التحالف يتخذ عدة إجراءات لإنهاء التمرد والمجلس يرد بالتصعيد(وثيقة تفاصيل طارية) الحوثيون : يشنون حملة مداهمات واسعة ويختطفون 20 من أبرز القيادات الموالية للرئيس الراحل على عبداللة صالح في العاصمة صنعاء (تفاصيل)

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