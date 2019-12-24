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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ...وزير خارجية الإمارات يجن جنونه بعد تلقيه هجوم صاعق من اقرب المقربين لأخيه ولي عهد ابو ظبي وتوجيه اتهام خطير لم توجهه حتى قطر

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة ...وزير خارجية الإمارات يجن جنونه بعد تلقيه هجوم صاعق من اقرب المقربين لأخيه ولي عهد ابو ظبي وتوجيه اتهام خطير لم توجهه حتى قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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