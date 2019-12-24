عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تصنف الحوثيين جماعة تنتهك الحريات الدينية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها صنفت جماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.



وأكدت الخارجية الأمريكية أن جماعة الحوثيين، إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة يوم الجمعة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

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وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية أعربت بانتظام عن قلقها بشأن تعامل الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل البهائيين.

وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من ميليشيات الحوثي، وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاماً بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 حرباً فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيوداً كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قرار أدان فيه الحوثيين بسبب اضطهادهم للبهائيين على أساس معتقدهم.

واستند القرار إلى التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن، والذي خلص إلى أن الحوثيين واصلوا "اضطهاد البهائيين على أساس عقيدتهم، بوسائل منها احتجازهم واتهامهم بالردّة، والسخرية علنا من أتباع الديانة البهائية في الملفات القانونية ووصمهم بالشياطين، وإصدار أحكام بالإعدام وتهديد أنصارهم".