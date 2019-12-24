عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنفلونزا الخنازير يغزو صنعاء.. والميليشيا تخدع السكان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن وفاة نحو 350 مواطنا بفيروس أنفلونزا الخنازير الذي يغزو العاصمة ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



في التفاصيل، أكدت المصادر أن 346 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير في صنعاء، حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، منهم 198 من سكان أمانة العاصمة، فيما بقية المصابين قدموا إلى صنعاء لتلقي العلاج وتوفوا في المستشفيات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفق المصادر، تم التأكد عبر الفحوصات المخبرية من أن 148 حالة من الوفيات بسبب الإصابة بفيروس (H1N1) والتهابات الرئة الوخيمة.

كما أفادت أنه تم تسجيل أكثر من 1038 حالة إصابة مشتبهة بإنفلونزا الخنازير في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

الميليشيا تعترف

Advertisements

واعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت سابق بانتشار الوباء في صنعاء ومدن سيطرتها، إلا أنها حاولت التقليل من هول الكارثة، معتبرة ما يُنشر في وسائل الإعلام حول انتشاره مبالغ فيه وتهويل أكثر من الواقع.

بدوره، اتهم مصدر طبي في العاصمة صنعاء، سلطات الحوثيين بـ"التضليل والتقليل من خطورة الوباء الذي انتشر مؤخرا في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات.

"تضليل متعمد"

كما استغرب المصدر في تصريحات صحفية، كيف يدعي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين (غير معترف بها)، أن عدد حالات الوفاة فقط 42 حالة خلال الشهرين الماضيين، بينما خلال أسبوع واحد هناك 39 حالة وفاة في أمانة العاصمة وحدها.

ولفت المصدر إلى أنه تم الإبلاغ عن 12 حالة وفاة في أمانة العاصمة وحدها خلال يومي السبت والأحد، وكذلك عن 56 حالة إصابة جديدة، وفقاً لبيانات مكتب الترصد الوبائي بالأمانة، مشدداً على أن هناك "تضليلا متعمدا" من قبل المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الحوثيين.

وحذر من خداع الناس في مواجهة هذا الوباء الخطير.

يشار إلى أن سكان العاصمة صنعاء يعيشون هذه الأيام حالة من الخوف والقلق الشديدين مع الانتشار المتسارع للوباء، مؤكدين أن ارتفاع الضحايا ينذر بموجة وبائية تتطلب تدخلا عاجلا من المنظمات الدولية، بعيداً عن الفساد المستشري في القطاع الصحي الخاضع لسيطرة الحوثيين.